Ликсутов: Осенью в метро запустят «Поезд безопасности»

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Московский метрополитен этой осенью запустит новый тематический поезд, посвященный спасателям МЧС России и волонтерам Национального центра помощи детям.

— Осенью мы вместе с коллегами запустим тематический поезд, который будет посвящен МЧС России. В вагонах пассажиры смогут узнать все о правилах безопасности, а также о том, как предотвратить бытовые риски, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск нового поезда позволит взрослым и маленьким пассажирам изучить непростую работу спасателей и углубить знания, как вести себя в экстренных ситуациях.

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В каждом вагоне тематического поезда будут советы спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей. Как вести себя во время пожара, на водоемах и как обращаться с электрическими приборами - всю эту информацию можно будет изучить по комиксам о безопасности, которые будут внутри вагонов. А также, не выходя из метро, можно будет перейти по специальным QR-кодам и посмотреть полезные видеоролики от МЧС.

За последние десять лет в метро запустили более 260 тематических поездов. Чаще всего, как рассказали в Департаменте транспорта Москвы, такие поезда запускают на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях. Информация в вагонах позволяет расширять кругозор москвичей и гостей города. Пассажиры во время поездки узнают интересные факты из самых разных сфер: истории, культуры и общественной жизни.

— Мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки комфортными, быстрыми и интересными по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — отметил Максим Ликсутов.