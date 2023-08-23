Владимир Ефимов: Город продолжает работу по вовлечению в программу КРТ 1200 гектаров бывших промзон

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Эти меры Москве остро необходимы. Дело в том, что в пределах города уже не осталось практически свободных площадей, которые можно было бы определить под застройку или какие-то иные планы. Программа же позволяет найти неэффективно используемые территории и дать им новую жизнь.

Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров

- В начале 2023 года в проработке у города находилось 1,7 тысячи гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков, из которых около 450 гектаров сегодня уже включено в программу комплексного развития, - сообщил на Московском урбанистическом форуме – 2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Сейчас продолжаем работу еще по 1,2 тысячи гектаров площадей. За все время в рамках программы уже обследовано более 15 тысяч гектаров территории в столице, работа по выявлению неэффективно используемых участков продолжается и сейчас.

Отметим, что участки, о которых идет речь, уже не приносят пользу горожанам и бизнесу, но благодаря реализации программы становятся важнейшим градостроительным и экономическим ресурсом развития столицы.

- Инвесторы и городские операторы уже приступили к реорганизации почти 500 гектаров земли, – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Там появятся дома, спорткомплексы, школы, детские сады, современные производства и технопарки – в общей сложности свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, а также качественные общественные пространства для отдыха.

Что появляется благодаря программе комплексного развития территорий на месте бывших промзон? Многофункциональные городские кварталы, комфортное жилье, дороги. Все это делает городскую среду еще более привлекательной и удобной для жизни.