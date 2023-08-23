Адвокаты защиты по делу о гибели диггеров в Москве отрицают вину «Спутника»

В Москве начинается слушание ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам дела о гибели группы, отправившейся на экскурсию в подземные коллекторы реки Неглинки. Александр Ким и Никита Дубас своей вины не признают. Адвокаты предварительно поделились своей позицией. Они настаивают, что агрегатор не должен нести ответственности за размещенные на сайте предложения, передает корреспондент KP.RU из зала суда.

Адвокат защиты Михаил Вощинский отметил, что руководитель ООО «Спутник» Александр Ким — программист, сайт которого содержит около 17 000 объявлений об экскурсиях.

— Он не знал и не мог знать всех организаторов. Ему вменяют предварительный сговор с людьми, с которыми он никогда не общался. Именно поэтому вины он не признает, — заявил он.

Адвокат Максим Максимов добавил, что судебное разбирательство создает опасный прецедент. Если агрегатор «Спутник» можно привлечь к ответственности, то и владельцы крупных сайтов с объявлениями также могут оказаться на скамье подсудимых, с чем защита не согласна.

Напомним, следствие настаивает на аресте Кима и Дубаса.