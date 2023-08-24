Красную площадь и Покровский собор временно закрыли для посетителей 24 августа

Сегодня Красная площадь будет закрыта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 24 августа, временно закрыли Красную площадь. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Исторического музея.

«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», - говорится в сообщении. С чем это связано – не уточняется.

В пресс-службе уточнили, что 24 августа также не будет работать музейный магазин на Никольской улице. Кроме того, для посетителей закроют Покровский собор (Храм Василия Блаженного). В главное здание Исторического музея москвичи и гости столицы смогут попасть через вход №3 – у памятника маршалу Г.К. Жукову.

Ранее KP.RU писал, что 22 августа в Москве у Музея Победы развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров. Событие было приурочено к Дню Государственного флага.