К 2027 году Федеральный центр беспилотных авиасистем подготовит более 10 тысяч специалистов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Москва продолжает создание площадок для обучения специалистов беспилотной авиации. Это касается всех этапов развития отрасли - от разработки до испытаний и серийного выпуска таких летательных аппаратов. В том числе речь идет о подготовке кадров. Подробнее об этом рассказал на Московском урбанистическом форуме – 2023 руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Известно, что Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС) будет заниматься решением этих задач на площадке в индустриальном парке «Руднево». Здесь создается учебно-методический центр для обучения специалистов высокой квалификации, среди которых операторы и технический персонал. Кроме того, в нем будут готовить проектировщиков БАС. В центре откроется колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова. В год он будет выпускать не менее 350 специалистов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек», – отметил глава ведомства.

Напомним, параллельно в «Руднево» приступили к созданию центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. В нем будут применяться научно-техническая база и образовательные программы вуза. Подготовленные здесь специалисты займутся в дальнейшем разработкой перспективных образцов БАС.