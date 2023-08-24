Приезжий ограбил молодую пару в парке на юго-востоке Москвы

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемого в разбое, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел ночью в парковой зоне на Кузьминской улице. Мужчина с фонариком подошел к парню и девушке, сидевшим на скамейках, и украл у них рюкзаки с личными вещами, деньгами и документами. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но тот выхватил у него нож и, угрожая им, скрылся. Молодые люди обратили в правоохранительные органы.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался приезжий без работы и постоянного места жительства. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Нахабино мужчина избил девушку из-за кротких шорт. Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме.