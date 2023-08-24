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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:48

Прокуратура начала проверку из-за гибели рыбы в Алтуфьевском пруду в Москве

Массовый замор рыбы произошел в Алтуфьевском пруду в Москве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В настоящее время к проверке привлечены специалисты, взяты пробы воды

В настоящее время к проверке привлечены специалисты, взяты пробы воды

Фото: прокуратура Москвы

В Москве в Алтуфьевском пруду реки Самотëка погибла рыба, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы организовало проверку по факту массового замора рыбы. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Специалисты уже взяли пробы воды из Алтуфьевского пруда, а также осмотрели место.

На представленных прокуратурой кадрах видно, что мертвая рыба всплыла, ее прибило к берегу пруда.

Ранее KP.RU писал, что в августе в водоеме Ростовской области произошел массовый замор рыбы. Погибло более 500 особей. При этом специалисты не обнаружили внешних признаков загрязнения водоема. Проводится исследование. По одной из версий, рыбы могли погибнуть из-за аномальной жары.