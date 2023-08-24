МегаФон обеспечил качественной связью самый большой в России музей LEGO

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МегаФон повысил качество связи в туристическом комплексе «Таежные дачи» под Звенигородом. В 40 километрах от Москвы расположено сразу несколько достопримечательностей, в том числе самый большой в России музей LEGO. Теперь их посетители обеспечены скоростным Интернетом и стабильной мобильной связью.

«Современная сеть позволит абонентам пользоваться интернетом на скоростях до 200 Мбит\с. Также за счет установки базовой станции на территории комплекса увеличена зона покрытия VoLTE — технологии вызовов с мгновенным дозвоном и чистым звуком», - рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

На территории комплекса «Таежные дачи» расположены 9 отелей и 10 тематических музеев: музей Деревянного зодчества, музей Русской печи, музей Ёжика и другие. Посмотреть их ежегодно приезжают тысячи туристов. Один из самых посещаемых - музей LEGO, в котором хранятся редкие серии культового конструктора. Здесь можно увидеть игрушечную копию замка Хогвартс из «Гарри Поттера» или модель Эйфелевой башни. На всей территории комплекса теперь доступен скоростной интернет, так что посетители могут без проблем выкладывать в соцсети фото и загружать видео.

Модернизация мобильной сети в «Таежных дачах» - часть большой программы компании по улучшению качества связи в туристических местах Подмосковья. В 2023 году в рамках программы предусмотрена установка базовых станций на 29 популярных локациях, 14 из них уже работают. Например, качество связи улучшилось в Государственном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока - усадьбе Шахматово и на горнолыжном курорте Степаново.