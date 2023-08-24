Массовое ДТП произошло на улице Правды в Москве

На месте работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Правды в районе пересечения с переулком Расковой произошла авария. Столкнулись пять автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем в четверг, 24 августа.

На представленных кадрах видно, что у одного из транспортных средств оторвалось колесо. На месте происшествия работают оперативные службы города, в частности полиция и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

В Дептрансе добавили, что движение перекрыто в обоих направлениях. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье перед судом предстанет мужчина, устроивший смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека, двое из них – несовершеннолетний.