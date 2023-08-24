Новый знакомый ограбил девушку в центре Москвы

Сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который украл у 21-летий девушки дорогостоящий телефон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в центре города – на ул. Маросейка. Потерпевшая находилась в кругу малознакомых людей. В ее рюкзаке лежал смартфон, который она доставала для фотографирования. В какой-то момент девушка отвлеклась, а один из ее новых знакомых похитил телефон. После компания разошлась, а москвичка обнаружила пропажу.

Полицейские задержали подозреваемого, похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Как выяснилось, ранее мужчина был судим. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что с начала 2023 года пожилые москвичи продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников. Ущерб составил 156 млн рублей.