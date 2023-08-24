Ликсутов: После запуска D3 учащиеся из зоны «Пригород» начали пользоваться льготными проездными

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Третий Московский центральный диаметр (МЦД) не только сделал удобнее поездки горожан, но еще и дает им возможность сэкономить на оплате проезда. Прежде всего, это коснулось учащихся. Раньше для поездок из зоны «Пригород» МЦД в центр им нужно было записывать отдельно абонементы для метро и для железной дороги до конкретных станций. Эти абонементы действуют круглый год. А сейчас такая необходимость отпала сама собой. Достойно записать проездной на свою карту москвича и ездить спокойно. Еще и дешевле! Тарифы выглядят так:

- на 30 дней — 870 рублей с учетом пересадки на метро и МЦК, 1115 рублей с учетом пересадки на метро, МЦК и наземный транспорт;

- на 90 дней — 2500 рублей с учетом пересадки на метро и МЦК, 3200 рублей с учетом пересадки на метро, МЦК и наземный транспорт.

«С запуском D3 поездки для школьников и студентов стали дешевле, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Раньше школьники и студенты из Зеленограда тратили на проезд до центра Москвы 1850 рублей в месяц, так как эта сумма включала в себя абонемент со скидкой 50% от Зеленограда до Ховрино на железную дорогу и проездной на метро».

По его словам, теперь учащиеся могут пользоваться одним проездным. Он получается дешевле более чем в два раза.

«Мы продолжаем развивать единую билетную систему по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.