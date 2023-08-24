Багреева: Тенденции экономики оказывают влияние на пространственное развитие территорий

Фото: Мария Багреева на сессии "Мастер-план будущего. Гибкость изменений" МУФ-2023 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Пространственные приоритеты и направления развития территорий в городах находятся под влиянием тенденции развития экономики. Подробнее об этом рассказала на сессии «Мастер-план будущего. Гибкость изменений» Московского урбанистического форума – 2023 министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Если брать реальную структуру экономики Москвы за последние пять лет, то самый большой рост с 2016 по 2021 год показал финансовый сектор, - отметила столичный министр. - Его доля в структуре ВРП Москвы выросла на три процентных пункта».

По ее словам, существенно выросли также доли обрабатывающих производств – на 2,7, и информационных технологий – на 1,8 процентного пункта. Их развитие набирает обороты. Поэтому потребности этих высокотехнологичных отраслей в квалифицированных специалистах продолжат расти.

«При этом уже сейчас квалифицированные работники в Москве составляют более 95 процентов от общей численности рабочей силы, - уточнила Багреева. - Из них более 50 процентов приходится на высококвалифицированные кадры, что на 18 процентных пунктов выше среднероссийского уровня».

Экономика с такой структурой позволяет решать главную задачу города – создание благоприятной климата для развития бизнеса, подготовки и привлечения кадров. То есть реализуются проекты по расширению необходимой инфраструктуры, строительству общественных пространств, благоустройству. На них Москва выделяет существенные суммы из бюджета развития. Например, в 2022 году - 40 процентов. Растет и отдача от этих вложений, поскольку они перераспределяются внутри самого бюджета развития. В свою очередь его вновь вкладывают в новые проекты. Каждый из них не только позволяет создать благоприятную городскую среду, но еще и повышает инвестиционную привлекательность и капитализацию территории. К примеру, новая транспортная инфраструктура обрастает жилой недвижимостью, социальными сооружениями, дополнительными рабочими местами.

Столичный министр озвучила данные Департамента экономической политики и развития Москвы. При инвестировании один бюджетного рубля город получает примерно 3,7 рубля частных вложений. Как отметила Багреева, в некоторых проектах эта цифра бывает еще больше.