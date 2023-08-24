Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве

Авария произошла на севере столицы, никто не пострадал Фото: Сергей ГАПОН

В Москве в аварию попал депутат от «Единой России», попал член комитета Госдумы по обороне, Андрей Гурулев. ДТП произошло днем 24 августа на улице Победы.

«Друзья, тут все вопросы задают – живой ли, целый? Целый, живой, все нормально. Потому что сейчас еду домой…», - прокомментировал инцидент политик в своем телеграм-канале. Он добавил, что сегодня вылетает в Читу и будет там работать до 10 сентября.

Помощник депутата рассказал ТАСС, что в результате аварии никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. Собеседник агентства пояснил, что Гурулев ехал по своей полосе, в этот момент в его автомобиль въехали.

Ранее KP.RU писал о массовой аварии на улице Правда в Москве. Участниками ДТП стали пять автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы города, движение в обоих направлениях было перекрыто.