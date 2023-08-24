У москвича украли 15 тысяч долларов из собачьей переноски

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве мужчина лишился 15 тысяч долларов после уборки квартиры. По словам потерпевшего, деньги он хранил в собачьей переноске, сообщает РЕН ТВ.

Житель столицы утверждает, что еще пару недель назад все сбережения были на месте. Уборку в его квартире проводила одна и та же сотрудника клиринговой компании, однако недавно женщину подменяла другая работница.

В ГУ МВД России по Москве подтвердили KP.RU факт кражи из квартиры. По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 23 августа, на Улице 1905 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее KP.RU писал, в центре Москвы новый знакомый украл у девушки дорогостоящий телефон. Сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.