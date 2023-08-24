В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего 5-летнего мальчика

Авария произошла на ул. Веневская Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили 27-летнего мужчину, сбившего пятилетнего мальчика на пешеходном переходе, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Напомним, авария произошла 22 августа на ул. Веневская. Обвиняемый на каршеринге наехал на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.

По данным ведомства, мужчина арендовал авто, использую чужую учетную запить: ранее его лишили водительских прав. Также виновник ДТП отказался проходить медосвидетельствование.

Нарушителя задержали, он признал вину, но давать показания не стал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП на севере Москвы. В результате аварии никто не пострадал. Из-за происшествия движение было перекрыто на ул. Правды.