Москва создает необходимые инвесторам условия для творческой реализации инфраструктурных проектов

Фото: АО «Мосинжпроект»

В рамках деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ) состоялась конференция «Мегаполис в развитии. Сотрудничество горожан, властей и застройщиков». Среди ее участников были председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, вице-президент по международным отношениям АО «Мосинжпроект» Морис Леруа, представители девелоперского сообщества и другие ведущие эксперты.

На конференции собравшиеся обсудили сохранение баланса между потребностями города и возможностями застройщиков по обеспечению социальной инфраструктурой, а также процесс взаимодействия между девелоперами и городом при создании человекоцентричных проектов.

«Качественная городская среда – основа капитализации любого района и любой недвижимости, будь то концертный зал или поликлиника, - отметил Морис Леруа в своем выступлении. - Итоговая стоимость жилья за счет инфраструктуры будет выше. Более того, чем больше зарабатывает девелопер, тем больше он платит налогов и тем больше город из этих денег строит новую инфраструктуру, и инвестиционный цикл постоянно самовоспроизводится».

Фото: АО «Мосинжпроект»

По его словам, Москва демонстрирует грамотное выстраивание диалога между городскими властями и жителями и эффективное взаимодействие с инвесторами.

«Москва может дать хороший урок, как привлекать инвесторов, давая им необходимую свободу реализовывать творчески то, что они хотят, и получать необходимую рентабельность, не навязывая никаких собственных подходов в ненужных деталях», – заявил вице-президент по международному сотрудничеству АО «Мосинжпроект».

Среди примеров успешного привлечения частных инвестиций Морис Леруа отметил прежде всего проекты по созданию транспортной инфраструктуры. При этом он напомнил о накопленном солидном опыте Группы компаний «Мосинжпроект», который заинтересует специалистов во многих странах мира. Это касается не только строительства метро, но и знаковых гражданских сооружений, появившихся в столице за последние годы. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года в Москве построено и введено в эксплуатацию свыше 152 километров линий и 70 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо. Кстати, узнать подробнее о проектах Группы компаний «Мосинжпроект» можно на экспозиции Московского урбанистического форума в «Зарядье».

Расписание деловой программы МУФ - на официальном сайте форума. Все запланированные в ней мероприятия транслируются онлайн. После их завершению будет доступна видеозапись.

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