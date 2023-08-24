Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 24 августа

Дорожные заторы возникнут из-за мелких аварий и строительных работ Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в четверг, 24 августа, вечером ожидаются семибалльные пробки, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Дорожные заторы возникнут из-за мелких аварий и строительных работ, также на движение повлияет погода – в столице ожидается дождь.

В час пик москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве осенью запустят «Поезд безопасности», посвященный МЧС России. Пассажиры смогут изучить комиксы о правилах поведения в экстренных ситуациях. На какой линии будет курсировать состав, пока не уточняется.