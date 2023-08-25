Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания «НПП Трассир», которая занимается выпуском систем видеонаблюдения, а также контроля безопасности и видеорегистраторов, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производственный комплекс компании находится на площадке «Алабушево» на общей площади более 1,2 тысячи квадратных метров. Первая линия производства уже запущена, а вторую планируют открыть в начале 2024 года.

— Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, составляет более 151 миллиона рублей. Уровень локализации производства превышает 62 процента, — подчеркнул Овчинский.

На площадке «Алабушево» компания будет производить не только видеокамеры нескольких видов, но также видеорегистраторы и прочее вспомогательное оборудование для своих устройств вместе с корпусами. Готовую продукцию можно будет использовать в системах безопасности домов, организаций и предприятий.

На данный момент компания может выпускать в год более 30 тысяч единиц продукции, а уже в первом квартале 2024 года производство выйдет на полную проектную мощность. Сейчас на предприятии есть 22 высокотехнологичных рабочих место, но позже их количество будет увеличено до 54. Об этом рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компания планирует нарастить производство до 500 тысяч видеокамер уже к 2028 году. К этому же времени выпуск видеорегистраторов должен достичь отметки в 80 тысяч единиц ежегодно.

Генеральный директор компании «НПП Трассир» Игорь Олейник заявил, что главной его целью является повышение уровня локализации производства, а уже сейчас ведутся поиски партнеров и заключение различных соглашений, которые позволят добиться желаемого.