Переменная облачность и до +21 градуса ожидаются в Москве 25 августа

Атмосферные осадки не прогнозируются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 25 августа, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в регионе местами возможен туман. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть ветер северной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, что около нормы.

В ночь на субботу в городе похолодает до плюс 7-9 градусов. Небо затянут облака, обойдется без дождей. Будет дуть ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Днем 26 августа столики термометров покажут 20-22 градуса тепла. Местами пройдет небольшой дождь, а ветер изменит направление на юго-западное, западное.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа. Минимальная температура в городе составила 8,5 градуса.