Производство косметики откроет инвестор на северо-востоке Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве предприятия полного цикла по выпуску декоративной косметики и средств для ухода за кожей. Здесь также будут производить предметы личной гигиены, маски и антисептики.

«Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передаст инвестору земельный участок площадью 0,66 гектара», – отметил заммэра.

По его словам, площадь будущего предприятия составит 5,5 тысячи квадратных метров. Его корпуса разместятся на Енисейской улице в Свиблово. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что компания планирует разрабатывать и выпускать косметические средства. Параллельно здесь будут изготавливать и упаковку для своей продукции.

«Реализация проекта даст городу 50 новых рабочих мест», – добавил глава ведомства.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, по договору инвестор арендует свободную от застройки землю на пять лет. За это время ему предстоит построить необходимые здания и приступить к производству.

Напомним, для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город выделяет землю без торгов. Такой специальный статус присваивают объектам, обеспечивающим развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест. На сегодня в Москве действуют около четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Каждый год в столице запускаются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производится все необходимое жителям - одежда, обувь, косметика, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложная техника и други товары. При этом предприятия заняты и активным внедрением инноваций.