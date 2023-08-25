Безбилетник разбил створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского»

В Московском метрополитене мужчина разбил створки турникета Фото: прокуратура Москвы

В Московском метрополитене мужчина решил не оплачивать проезд и разбил створки турникета, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Нарушитель подошел к турникету и начал силой открывать створки, одна из них сломалась. Детали случившегося выясняются. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм. Кроме того, ему придется возместить материальный ущерб, причиненный метрополитену.

В ведомстве добавили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье вандализм. Ранее он с разбегу разбил створки турникета на станции метро «Комсомольская». Кроме того, в этом году жителя столицы осудили за угрозу убийством в отношении собственной матери.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру за замечание. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.