Более 160 московских компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева на пленарном заседании бизнес-дня МУФ - 2023 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Более 160 московских компаний присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева в ходе пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме – 2023.

На данный момент 66 предприятий уже завершили первый этап реализации нацпроекта и начали делиться опытом, полученным на пилотном потоке, с остальным производством.

— Национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. Участники получают возможность обучить сотрудников эффективным методам работы, создать для них систему мотивации и привлекать новый высококвалифицированный персонал, — рассказала Багреева.

Она подчеркнула, что благодаря этому растет не только выпуск продукции, но и объем продаж, выручка и зарплата работников. Так у компаний-участников производительной выросла на 40 процентов, а зарплата сотрудников увеличилась в среднем на 19 процентов.

Национальный проект реализуется почти во всех субъектах Российской Федерации, а всего в нем участвуют более пяти тысяч компаний, общее число сотрудников на которых достигает 1,6 миллиона человек.

Главная задача нацпроекта «Производительность труда» — привить бизнесу высокую производственную культуру, а также изменить стандартное мышление в вопросе организации производственных процессов. Помимо этого, проект способствует побуждению интереса к изменениям, а также повышению конкуренции среди российских производителей.