Строительная компания из Москвы примет участие в проекте «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева и вице-президент ООО ГК "СУ-555" Александр Арифов на подписании соглашения / Пресс-центр Департамента экономической политики и развития города Москвы

В рамках специального бизнес-дня Московского урбанистического форума – 2023 правительство Москвы подписало соглашение со строительной компанией «ГК «СУ-555». Компании примет участие в нацпроекте «Производительность труда», руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, благодаря проекту ГК «СУ-555» повысит квалификацию работников, улучшит внутренние и внешние процессы, качество работы, а также сократит сроки выполнения работ.

«Это особенно важно в условиях роста объемов городского строительства», – подчеркнула Багреева.

Компания «ГК «СУ-555» занимается строительством муниципальных объектов на территории Московского региона. Среди проектов – возведение детских садов, школ, пожарных депо, подстанций скорой помощи и других объектов социальной инфраструктуры. Также строительная компания является подрядчиком в столичной программе реновации.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» – это комплексная поддержка предприятий со стороны государства. Такая мера позволяет увеличить объемы продукции и сократить производственные издержки. Проект реализуется до конца 2024 года, в нем примет участие свыше 440 предприятий.