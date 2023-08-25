Уголовное дело возбудили после отравления 32 человек в кафе на севере Москвы

Столичные следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают служебную документацию кафе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело по факту отравления людей в кафе. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Так, в период с 20 по 24 августа в больницу с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Все они ранее посещали точку быстрого питания (кафе) на севере столицы. В настоящий момент в стационаре находятся 28 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Столичные следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают служебную документацию, осматривают заведение. В ближайшее время назначат экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту отравления пяти человек в кафе на севере Москвы. Люди попали в больницу после того, как съели в заведении шаурму.