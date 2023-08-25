Крыша многоэтажки загорелась на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве произошел пожар на Ленинградском проспекте Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве произошел пожар на Ленинградском проспекте – горела крыша многоэтажного жилого дома, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 25 августа в 11:40. На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Через 40 минут пламя локализовали, а 12:28 пожар полностью потушили. Информация о пострадавших не поступала. Площадь возгорания не уточняется, причины случившегося выясняются.

По данным из открытых источников, дом, в котором произошел пожар, восьмиэтажный, 1949 года постройки.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы после пожара в квартире нашли теле пенсионерки. Женщине был 71 год. Правоохранители назначили пожарно-техническую экспертизу, детали ЧП выясняются.