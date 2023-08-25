Более 30 человек отравились шаурмой в бистро на севере Москвы

По факту отравления людей на севере Москвы возбуждено уголовное дело Фото: прокуратура Москвы

В Москве 32 человека отравились шаурмой в кафе на улице Софьи Ковалевской. При этом 28 из них находятся в стационаре, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Так, с 20 по 24 августа с симптомами отравления в столичные поликлиники обратились 32 человека. Как выяснилось, все они покупали еду в местной забегаловке – «Бистро 24». Госпитализировали 28 человек, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее KP.RU писал, что по факту отравления людей возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле столичной прокуратуры. Следователи изучают служебную документацию.

В Роспотребнодзоре также организовали проверку. В бистро выявили ряд грубейших нарушений: у персонала нет медицинских книжек, продукция не имеет маркировки, в кафе всего одна раковина и тп. Заведение временно закрыли, в настоящий момент кафе опечатано.