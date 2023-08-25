Диетолог Соломатина посоветовала есть инжир при кашле

Инжир богат калием, магнием и витаминами группы В Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инжир обладает бактерицидным и противовоспалительным свойствам, поэтому его полезно есть при лечении кашля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Инжир содержит полезные микроэлементы, такие как калий и магний: они укрепляют сердечную мышцу и нервную систему. Кроме того, инжир богат фосфором и витаминами группы B, которые улучшают состояние ногтей и положительно влияют на интеллектуальную активность.

«В инжире достаточно много клетчатки. Поэтому он улучшает перистальтику, выводит различные токсичные вещества, радионуклиды», - добавила Соломатина.

Специалистка посоветовала размачивать инжир в теплом молоке. По ее словам, фрукт поможет уменьшить кашель и выздороветь быстрее.

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