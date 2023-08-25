Подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023»

Фото: Мария Багреева с победителями конкурса "Лучшие практики наставничества горожа Москвы - 2023" / Пресс-центр Департамента экономической политики и развития города Москвы

На Московском урбанистическом форуме подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», который проводили в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом рассказали в Департаменте экономической политики и развития, входящем в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

— Наставничество – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Производительность труда». Оно способствует формированию на предприятиях единой корпоративной культуры, которая является основой для непрерывных улучшений производственного процесса, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она также отметила, что конкурс лучших наставников в столице провели впервые, а главной его целью стало поощрение талантов и достижений наставников. Всего в конкурсе поучаствовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты очень высокого уровня по обучению и адаптации новых сотрудников.Лучшие из представленных практик будут взяты на вооружение и распространятся на другие московские предприятия.

В номинации «Прорывные технологии производительности труда» победителем стал разработчик высокотехнологичной продукции компания «Кронштадт», а первенство в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» досталось ООО «АТП Центральный округ», которое работает под брендом «Грузовичкоф».

Победу в номинации «Наставничество в социальной сфере» одержало государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства».

Все финалисты получат специальные призы, а лучшие практики, разработанные предприятиями, будут освещаться в СМИ. Помимо этого победители смогут поучаствовать во всероссийском этапе конкурса лучших наставнических практик.

Стоит отметить, что национальный проект «Производительность труда» — мера господдержки предприятий, которая позволит увеличить не только объем выпускаемой продукции, но и сократить производственные издержки без дополнительных вложений.

В Москве национальный проект реализуется с начала 2022 года, а уже до конца 2024 года в нем примет участие 441 компания. Его реализацией занимается Региональный центр компетенций Москвы, а свою заявку на участие предприятия могут подать на сайте оператора нацпроекта.