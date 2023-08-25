Сбившая трех детей в Москве девушка освободилась по УДО

В результате ДТП погибли двое детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина, сбившая в 2021 году троих детей в столичном районе Солнцево, вышла по УДО, сообщили на сайте Скопинский районный суд в Рязанской области.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ удовлетворено», - написано на сайте суда.

Напомним, авария произошла 16 июля 2021 году на улице Авиаторов. Находясь за рулем «Мазды», девушка наехала на трех детей (возраст от 8 месяцев до 4 лет) на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, двое из них скончались. Девушка признала вину.

Изначально суд отправил виновницу ДТП под домашний арест, однако после смерти второго ребенка ей ужесточили наказанием – отправили в СИЗО. В ноябре 2021 году автомобилистку приговорили к пяти годам колонии поселения

Ранее KP.RU писал, что в Москве водитель каршеринга сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок попал в больницу, виновника ДТП арестовали.