Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Профсоюзная и Академика Капицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на пересечении улиц Профсоюзная и Академика Капицы произошло ДТП участием мотоцикла и легкового автомобиля. Байкер пострадал, его госпитализировали в больницу, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

В ведомстве уточнили, что транспортные средства столкнулись вечером в пятницу, 25 августа, – примерно в 18:00. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности полиция, скорая помощь. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Как писал KP.RU, девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе в Москве в 2021 году, освободилась по УДО. Авария произошла на ул. Авиаторов: под колеса иномарки попали три ребенка, двое из них скончались в больнице. Тогда девушке назначили 5 лет колонии поселения.