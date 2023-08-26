В Москве 26 августа прогнозируют облачную с прояснениями погоду Фото: Архив "КП"

В Москве в субботу, 26 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. В самой столице преимущественно без осадков, воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Прогнозом погоды поделился Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

В Подмосковье в течение дня местами ожидается небольшой дождь.

Вечером в Московском регионе ветер сменит направление на западное и северо-западное, скорость снизится до 2-7 метров в секунду. Небо останется облачным. Преимущественно без осадков как в столице, так и по области.

Атмосферное давление в течение дня меняться почти не будет — в первой половине суток оно составит 746 мм ртутного столба, а к ночи снизится на одно деление.

Ранее KP.RU писал, что в начале сентября в Москве потеплеет до +21-26 градусов. Это на один-полтора градуса выше нормы климата. При этом ночи будут прохладными — около плюс 10 градусов.