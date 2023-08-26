Сергунина: В 15 парках Москвы работают площадки для любителей роликов, самокатов и скейтбордов

Фото: Парк Горького

Для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах BMX и самокатах во многих столичных парках созданы все условия. В тёплую погоду все желающие могут оттачивать свое мастерство на специально оборудованных площадках. Посетителей некоторых из них учат также охотно научат простым трюкам.

«Современные площадки для катания на роликах, скейтбордах, самокатах и трюковых велосипедах открыты в 15 парках столицы. Там есть все для тренировок, соревнований и показательных выступлений», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Куда можно отправиться:

- в парке «Красная Пресня» рядом с воркаутом и футбольным полем поставили шесть трамплинов, наклонные поверхности для разгона, мини-рампы и другие фигуры. То есть все необходимое для прыжков и трюков;

- в Перовском парке недалеко от стадиона «Локомотив - Перово» со стороны улицы Лазо разместили рампы, перила, пирамиды, ступеньки. Есть также «пул» - углубление, похожее на бассейн без воды;

- в парке «Сокольники» слева от здания администрации и Сада астрономов выделили две зоны - под навесом и без него. На обеих можно кататься на скейтбордах, роликах, велосипедах ВМХ и самокатах;

- в парке Горького за Новой Третьяковкой желающие могут ознакомиться с базовыми навыками катания по воскресеньям с 17.00 до 19.00.

Площадки для роллеров, скейтбордистов, ВМХ-велосипедистов работают также в парках 50-летия Октября, Дружбы, Лианозовский, имени Лужкова, «Северное Тушино», «У Джамгаровского пруда», в зонах отдыха «Левобережье», «Борисовские пруды», в ландшафтном парке «Митино» и других.