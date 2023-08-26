Ликсутов: За неделю после запуска на МЦД-3 совершено уже более двух миллионов поездок

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Всего неделя прошла после открытия движения на МЦД-3 в столице. Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт новому диаметру 17 августа. Он проходит через 24 района столицы и четыре города Подмосковья. Благодаря этому у москвичей и жителей Подмосковья появились новые прямые маршруты. Теперь без пересадок можно доехать из Зеленограда до Электрозаводской или из Раменского до Останкино.

«Мы запустили третью линию наземного метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Уже за первый полный день работы диаметра пассажиры совершили 350 тысяч поездок, а за неделю — более 2 миллионов».

По его словам, цифры наглядно демонстрируют востребованность и удобство нового маршрута. Перед запуском обновили подвижной состав. На МЦД-3 пассажиров перевозят только поезда последнего поколения «Иволга 3.0» и современные ЭП2Д. Интервал движения в часы пик сократился до 5,5 - 5,6 минут. Еще одно преимущество - дневного перерыва в движении больше нет. Кроме экономии времени, горожане получили еще и денежную экономию. Поездки теперь получаются существенно дешевле благодаря новым тарифам и бесплатным пересадкам на метро и МЦК.