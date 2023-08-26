В первый день осени в Парке Горького Москвы проведут пробежку на рассвете Фото: Антон СЕНЬКО

1 сентября, в пятницу, в Парке Горького проведут пробежку на рассвете. Спортсмены соберутся возле павильона «Экология» на Воробьевых горах, пробегут 3,5 километра и финишируют на метромосту, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Забег Run for Sun проводится дважды в год: в самом начале лета и в первые дни осени. Принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие совершенно бесплатно. При этом уровень подготовки значения не имеет. Дети возрастом до 14 лет должны быть в сопровождении родителей.

Сбор участников и разминка начинается в 04:40. На 05:00 назначен предстартовый брифинг. Общий старт запланирован на 05:05. Участники финишируют в 06:00, а закончится мероприятие в 7 утра.

Ранее KP.RU рассказывал, в какие кружки и секции можно записать ребенка для развития.