Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 августа 2023 12:35

Иномарка въехала в заглохший на Новорижском шоссе автомобиль

Из-за аварии движение затруднено
Мила ГЕНЬ
Иномарка въехала в заглохший на Новорижском шоссе автомобиль

Иномарка въехала в заглохший на Новорижском шоссе автомобиль

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Движение на Новорижском шоссе перед развязкой с МКАД затруднено из-за аварии с участием двух автомобилей. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, один из участников дорожного движения врезался в заглохший посреди дороги авто.

ДТП случилось на 17 км Новорижского шоссе в районе развязки с МКАД днем 26 августа, в субботу. Один автомобиль остановился на проезжей части из-за неисправности. Второй водитель по непонятным причинам не заметил препятствие и врезался в него сзади.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать объездные пути. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на севере Москвы иномарка сбила мужчину, который вышел из авто из-за поломки.