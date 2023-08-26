Иномарка въехала в заглохший на Новорижском шоссе автомобиль Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Движение на Новорижском шоссе перед развязкой с МКАД затруднено из-за аварии с участием двух автомобилей. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, один из участников дорожного движения врезался в заглохший посреди дороги авто.

ДТП случилось на 17 км Новорижского шоссе в районе развязки с МКАД днем 26 августа, в субботу. Один автомобиль остановился на проезжей части из-за неисправности. Второй водитель по непонятным причинам не заметил препятствие и врезался в него сзади.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать объездные пути. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на севере Москвы иномарка сбила мужчину, который вышел из авто из-за поломки.