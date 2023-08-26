Редкую птицу урагуса сибирского увидели в Москве впервые за последние 18 лет

Редкую птицу увидели в Москве впервые за последние 18 лет Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Редкую птицу Урагуса сибирского встретили в Москве впервые за последние 18 лет. Яркого пернатого заметили в Кировской пойме природно-исторического парка «Москворецкий», рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее Урагуса сибирского в Москве видели в 2005 году.

Урагус сибирский — это небольшая птичка размером 16-19 см. Самки и молодые самцы имеют буровато-охристо-серый окрас с узкими темными продольными штрихами. Поясница и надхвостье – красновато-розовые или охристо-розовые. Взрослые самцы более розовые и отличаются серебристо-белой «сединой» на голове.

Ранее в столице обнаружили редкую орхидею. Дремлик широколистный, который занесен в Красную книгу столицы под 5 категорией редкости как восстановившийся вид, заметили в природно-историческом парке «Битцевский лес». Свое название цветок получил за «понурые» бутоны.