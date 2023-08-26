Один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей на МКАД Фото: стоп-кадр из видео

Один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей на МКАД в районе Кузьминского лесопарка, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поделился информацией о ДТП на 12-ом километре МКАД. Грузовик врезался в два автомобиля, которые остановились посреди проезжей части из-за аварии. Сообщалось, что на месте работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия оказалось затруднено.

Теперь стало известно, что в этом ДТП пострадал один человек. Его состояние не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что похожая авария случилась на Новорижском шоссе. Там автомобиль врезался в другую, остановившуюся из-за технической неполадки, машину. Информация о пострадавших не поступала.