Что произошло за день 26 августа 2023 года в Москве

В Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребенка и скрылся Фото: Андрей АБРАМОВ

В районе Южное Бутово столицы молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали. Сбивший его мужчина остановился, чтобы помочь, но затем сбежал. Об этом рассказал отец мальчика. Полиции удалось найти самокатчика, им оказался 17-летний парень.

На Новорижском шоссе иномарка протаранила остановившийся из-за поломки автомобиль. По непонятным причинам водитель не среагировал вовремя на препятствие. Идет разбирательство.

А на 17 км МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, фура влетела сразу в два автомобиля, которые стояли посреди проезжей части из-за ДТП. В результате один человек пострадал.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредили, что утром 27 августа участки улицы Балчуг, Садовнической и Раушской набережных временно перекроют движение. Это связано с проведением киносъемок. Ограничения будут вводить с 5 до 11 утра на промежутки длительностью не более пяти минут.