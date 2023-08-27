До +23 градусов без осадков прогнозируют в Москве 27 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр России поделился ежедневным прогнозом погоды в Москве и области. 27 августа, в воскресенье, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

По данным синоптиков, в течение дня воздух прогреется до +21-23 градусов. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

К ночи характер погоды практически не изменится — пасмурность и отсутствие осадков сохранятся. Ветер сменит направление на северо-восточное и слегка утихнет, до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут всего 8-10 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в течение суток будет расти: с 744 мм ртутного столба в светлое время суток до 745 — в темное. Тем не менее, оба значения ниже нормы.

Ранее сообщалось, что начало сентября в столице окажется теплым: к середине следующей недели воздух прогреется до +26.