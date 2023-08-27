Ликсутов: Участниками Международного транспортного саммита в Москве стали более 60 зарубежных гостей

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Международный транспортный саммит в этом году стал одним из ключевых событий в отрасли. В нем участвовали мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний. Они представляли разные страны Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки. На Саммит в российскую столицу приехали из-за рубежа более 60 гостей.

«Задача, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным, — сделать транспортную систему Москвы лучшей в мире, поэтому мы пригласили зарубежных экспертов, чтобы обменяться опытом, узнать об инновационных решениях, которые применяются в других городах», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас к Саммиту присоединилось еще больше участников, чем 4 года назад. Последний раз Саммит проходил в 2019 году.

«Уверены, по многим параметрам наш город может служить примером для других мегаполисов, - подчеркнул Ликсутов. - Благодарим гостей за визит и интерес к московскому транспорту».

Саммит-2023 посвятили развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших городах мира.

В день открытия, 24 августа, эксперты транспортного Комплекса столицы поделились с коллегами из разных стран последними достижениями Москвы в области развития транспорта. Гости Саммита рассказали о своем опыте и наработках по внедрению прогрессивных решений в городскую мобильность.

Во второй день саммита состоялись шесть круглых столов:

- Рельсовый каркас;

- Транспорт, экология и здоровье;

- Цифровые сервисы для пассажиров;

- Водный транспорт и альтернативные виды транспорта;

- Развитие парковочного пространства;

- Электронные сервисы и информационные системы.

Международный транспортный саммит также выступил площадкой для подписания деловых документов. В частности, Москва заключила соглашения с представителями Пекина и Манилы о сотрудничестве в сфере транспорта. Благодаря этому стороны приступят к совместной работе над проектом UrbanTransportData — международной аналитической платформой, направленной на выявление лучших практик городов и определения трендов развития транспортной отрасли.