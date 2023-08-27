Дерматолог Абдуллина посоветовала нормализовать питание при появлении угрей Фото: Shutterstock

Дерматовенеролог Айгуль Абдуллина назвала причину появления воспалений кожи у подростков. Чаще всего это происходит из-за изменения гормонального уровня, поделилась специалист с NEWS.ru. Также врач рассказала, как с ними бороться.

Как правило, угри проходят самостоятельно, но если процесс затягивается, то нужно сдать ряд анализов, советует специалист. Поможет справиться с проблемной кожей нормальная гигиена и правильное питание.

— В подростковом возрасте такие процессы проходят самостоятельно вслед за нормализацией андрогензависимых гормонов, но иногда это затягивается. В этом случае уже требуется вмешательство: нужно проверить уровень гормонов, сдаются определенные анализы, — сказала Абдуллина.

Врач посоветовала исключить из рациона молочные, глютеносодержащие продукты и сахар. Помощниками также станут уходовые средства, которые уменьшат выработку кожного сала и подсушат воспаления.

Избавиться от проблем с кожей помогут медикаменты — витамины группы A, B, D, а в некоторых случаях еще и ретиноиды.

При появлении жировиков стоит сразу записаться к хирургу или косметологу, терапия будет включать особые процедуры и аптечные препараты.

Ранее KP.RU писал, что орехи помогают людям старше 60 лет выглядеть лучше.