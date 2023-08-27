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НовостиОбщество27 августа 2023 7:38

Дерматолог Абдуллина посоветовала нормализовать питание при появлении угрей

Специалист рекомендует сдать анализы, чтобы найти причину такого «поведения» кожи
Мила ГЕНЬ
Дерматолог Абдуллина посоветовала нормализовать питание при появлении угрей

Дерматолог Абдуллина посоветовала нормализовать питание при появлении угрей

Фото: Shutterstock

Дерматовенеролог Айгуль Абдуллина назвала причину появления воспалений кожи у подростков. Чаще всего это происходит из-за изменения гормонального уровня, поделилась специалист с NEWS.ru. Также врач рассказала, как с ними бороться.

Как правило, угри проходят самостоятельно, но если процесс затягивается, то нужно сдать ряд анализов, советует специалист. Поможет справиться с проблемной кожей нормальная гигиена и правильное питание.

— В подростковом возрасте такие процессы проходят самостоятельно вслед за нормализацией андрогензависимых гормонов, но иногда это затягивается. В этом случае уже требуется вмешательство: нужно проверить уровень гормонов, сдаются определенные анализы, — сказала Абдуллина.

Врач посоветовала исключить из рациона молочные, глютеносодержащие продукты и сахар. Помощниками также станут уходовые средства, которые уменьшат выработку кожного сала и подсушат воспаления.

Избавиться от проблем с кожей помогут медикаменты — витамины группы A, B, D, а в некоторых случаях еще и ретиноиды.

При появлении жировиков стоит сразу записаться к хирургу или косметологу, терапия будет включать особые процедуры и аптечные препараты.

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