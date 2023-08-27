Москвичка отдала 1,2 млн рублей новому знакомому якобы на лечение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Якобы зарубежный интернет-знакомый москвички по имени Рональд попросил ее о помощи: ему якобы нужно было оплатить лечение и поездку к ней. Женщина перевела ему более 1,2 млн рублей, рассказали в прокуратуре Москвы.

Столичные правоохранители предупреждают граждан об опасностях, которые таит интернет. Одна из них — мошенники, которые притворяются иностранцами и просят деньги на лечение, дорогу, помощь родственникам и другие цели. Именно на такую схему попалась москвичка.

Второй вид аферистов, которых можно встретить в сети — всевозможные маги и колдуны.

— Не верьте гарантиям незнакомцев дистанционно, за деньги с гарантированным результатом решить проблемы со здоровьем, финансовым положением, личной жизнью. Так действуют мошенники, — предостерегают в прокуратуре.

На удочку таких аферистов попался житель Москвы. С помощью магии он хотел вернуть возлюбленную. Мужчина отдал лжемагам более 1,6 млн рублей за «проведение обряда, его коррекцию, постановку защиты на обряд, закрытие чакр девушки, энергетическую подпитку», а также за оккультную атрибутику.

Ранее KP.RU писал, что мошенники убедили пенсионерку из Москвы в наличии у нее смертельного заболевания и продали ей за 480 тыс. рублей витамины под видом лекарства.