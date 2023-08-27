Полиция проверяет информацию об избиении женщины на северо-западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Москвы организовала проверку после сообщения в одном из телеграм-каналов об избиении женщины. Мужчину, действия которого засняли очевидцы, ищут, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Во время мониторинга соцсетей, полицейские выявили видеоролик и публикацию в одном из телеграм-каналов об избиении женщины. Сообщалось, что на территории, прилегающей к одному из торговых центров на улице Сходненская, мужчина ударил прохожую.

Сотрудники ГУ МВД России по Москве организовали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказа от этого.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Нахабино приезжий из Таджикистана ударил кулаком в лицо спортсменку, вышедшую на пробежку. Молодому человеку не понравилась длина шорт девушки, он уверял, что спасал ее «от греха».