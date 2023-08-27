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НовостиПроисшествия27 августа 2023 11:29

Один человек погиб после столкновения такси и микроавтобуса в Москве

Еще один человек ранен
Мила ГЕНЬ
Один человек погиб после столкновения такси и микроавтобуса в Москве

Один человек погиб после столкновения такси и микроавтобуса в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

На пересечении Ленинградского и Головинского шоссе в Москве произошло ДТП — микроавтобус и автомобиль такси врезались друг в друга. Как стало известно ТАСС, один человек погиб и один пострадал.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщил, что два автомобиля столкнулись на пересечении двух улиц. Одна из машин не пропустила вторую.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено.

Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве добавил, что один из пассажиров такси скончался. Второй ранен.

Ранее KP.RU писал, что грузовик врезался в два автомобиля, которые остановились посреди проезжей части из-за аварии в районе Кузьминского лесопарка. Один человек пострадал.