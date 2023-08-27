Дебошир угрожал захватить самолет при посадке в Шереметьево Фото: Иван ВИСЛОВ

Источник в правоохранительный органах опроверг KP.RU информацию о попытке захвата самолета при посадке в аэропорту Шереметьево. Информация об этом появилась ранее в нескольких СМИ.

Сообщалось, что пьяный мужчина дебоширил в салоне самолета, прилетевшего в Москву из Магадана. Члены экипажа решили пересадить его на другое место, чтобы неадекватным поведением мужчина не мешал другим пассажирам. После этого мужчина пригрозил, что захватит воздушное судно. Некоторые СМИ утверждали, что нарушителя порядка задержали., обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, знакомого с ситуацией, никаких активных действий по захвату самолета мужчина не предпринял. Однако факт неадекватного поведения со стороны нетрезвого пассажира подтвердили. Инцидент произошел в субботу, 26 августа.

Ранее KP.RU писал, что самолет, летевший из Москвы в Минводы, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.