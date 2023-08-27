Метеоролог Шувалов: в Москве к 1 сентября потеплеет до +23-24 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 1 сентября ожидается теплая погода. В столице воздух прогреется до плюс 23-24 градусов, сообщил в своем телеграм-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик, второй год подряд август становится самым теплым месяцем лета. Однако повторения холодного старта осени ждать не стоит.

— В прошлом году 1 сентября погода, ударила холодом и дождями с первого же осеннего дня. Как обухом по голове... На сей раз, несмотря на прохладное, особенно по ночам, начало недели, погода постепенно выправится, и к 1 сентября в городе потеплеет до 23-24 градусов, — поделился Александр Шувалов.

При этом, во второй половине дня вероятны дожди. Также осадки стоит ждать еще и во вторник, 29 августа. Однако синоптик отметил, что прогноз на 1 сентября нужно будет уточнять — для конкретных данных пока рано.

Ранее KP.RU писал, что вторник, 29 августа, станет самым холодным днем следующей недели в столице.