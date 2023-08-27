Педиатр Позднякова порекомендовала родителям скорректировать питание школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Елена Позднякова призвала родителей детей школьного возраста изменить их меню, чтобы оно было более сбалансированное. Как рассказала специалист РИАМО, это позволит снизить нагрузку на организм ребенка.

— В школе у первоклассника возрастает нагрузка как умственная, так и психологическая. Не надо забывать, что многие дети посещают дополнительно кружки и спортивные секции. А организм ребенка продолжает активно расти и развиваться. Таким образом школьнику требуется больше калорий, чтобы обеспечить все энергозатраты, — рассказал Елена Позднякова.

Специалист отметила, что рацион должен быть сбалансированным: минимум 20% — белки, 30% — жиры и наполовину углеводы. Причем десертам в составе последних стоит выделить совсем незначительную часть. Один-два раза в неделю в рацион важно включить рыбу и красное мясо. Стоит отказаться от синтетических пищевых добавок, фастфуда и сладостей с красителями.

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