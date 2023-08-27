Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 15:07

Педиатр Позднякова порекомендовала родителям скорректировать питание школьников

Меню ребенка должно быть сбалансированным
Мила ГЕНЬ
Педиатр Позднякова порекомендовала родителям скорректировать питание школьников

Педиатр Позднякова порекомендовала родителям скорректировать питание школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Елена Позднякова призвала родителей детей школьного возраста изменить их меню, чтобы оно было более сбалансированное. Как рассказала специалист РИАМО, это позволит снизить нагрузку на организм ребенка.

— В школе у первоклассника возрастает нагрузка как умственная, так и психологическая. Не надо забывать, что многие дети посещают дополнительно кружки и спортивные секции. А организм ребенка продолжает активно расти и развиваться. Таким образом школьнику требуется больше калорий, чтобы обеспечить все энергозатраты, — рассказал Елена Позднякова.

Специалист отметила, что рацион должен быть сбалансированным: минимум 20% — белки, 30% — жиры и наполовину углеводы. Причем десертам в составе последних стоит выделить совсем незначительную часть. Один-два раза в неделю в рацион важно включить рыбу и красное мясо. Стоит отказаться от синтетических пищевых добавок, фастфуда и сладостей с красителями.

Ранее KP.RU писал, что диетолог посоветовала есть инжир при кашле.