Визажист Михальчик: грязные кисти для макияжа могут привести к прыщам и лишаю Фото: Shutterstock

Визажист Эльвира Михальчик в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнила о правилах безопасного макияжа. Инструменты для нанесения косметики важно часто мыть, иначе на них скапливается большое количество бактерий, которые могут навредить здоровью.

Принадлежности для макияжа необходимо мыть после каждого их использования, отметила специалист. В противном случае может развиться конъюнктивит, появиться большое количество прыщей, а в некоторых случаях может развиться стригущий лишай, предупредила Михальчик.

Если нет возможности ежедневно мыть кисти, спонжи и аппликаторы, то стоит делать это хотя бы пару раз в неделю.

— Например, кисти достаточно промыть под теплой водой с мылом, но при этом необходимо тщательно потереть щетинки в ладони, а в самом конце выжить из них остатки влаги. А вот спонжи следует замачивать в мыльном растворе на несколько часов. На следующий день его надо прополоскать под проточной водой и высушить на воздухе, — порекомендовала эксперт.

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