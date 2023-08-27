Что произошло за день 26 августа 2023 года в Москве

Пассажир такси погиб после столкновения авто с микроавтобусом в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пересечении Ленинградского и Головинского шоссе в Москве микроавтобус врезался в легковой автомобиль. Один пассажир такси пострадал, второй от полученных травм погиб. Обстоятельства аварии уточняются.

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