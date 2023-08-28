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НовостиОбщество28 августа 2023 5:16

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА

Рано утром были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме

Фото: Алина НИЗАМОВА

Московские аэроопорты Домодедово и Внуково, а также Жуковский работают в штатном режиме после утренних ограничений, сообщили в официальном телеграм-канале Росавиации.

«По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Рано утром в целях безопасности действовали ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковском: авиагавани закрывались, но частично: воздушные судна выпускали. При этом десять лайнеров перенаправили на запасные аэропорты, затем пассажиров этих рейсов доставили в нужные аэропорты.

Как писал KP.RU, утром 28 августа средства ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник в районе Люберец. В результате инцидента с дроном никто не пострадал, разрушений нет. На месте работали экстренные службы.